Очистить Есиль от гниющих трупов просят фермеры акмолинских сёл

Фото: пресс-служба города Астаны

Сельчане Акмолинской области просят помочь им очистить реку Есиль от трупов коров и лошадей. Внезапный апрельский буран застиг скот врасплох на пастбище. Испуганные непогодой животные пытались спастись бегством, но утонули в ледяной воде. Местные подсчитали, что лишились больше сотни голов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сразу в трех акмолинских поселках сейчас подсчитывают ущерб. В первые погожие деньки жители сел Караколь, Косбармак и Сергеевка вывели домашний скот на пастбище. Но пурга, лютый ветер и мороз застали местные табуны врасплох. Животные в панике стали метаться по округе. Смертельные ловушки поджидали их на каждом шагу. Снег запорошил не только землю, но и многочисленные притоки Есиля. Множество коров и лошадей утонули в ледяной воде.

Местные жители никого не винят, ведь все произошло из-за непогоды. Обидно только, что со своим несчастьем они остались один на один. Местное хозяйство выделило технику, рыбаки помогли с лодкой. Но всего этого очень мало.

"Выживший после зимы скот мы сейчас потеряли. Много беременных, кормящих. Телята утонули. Есть семьи, которые лишились всего поголовья. Неделя прошла. Лично я ни разу здесь не видел ни одного чиновника. Никто не пришел, не спросил: как вы здесь, что у вас происходит?" - жалуется житель села Косбармак Сабит Куанышов.

Алим Есмагамбетов пасет скот уже 40 лет. Говорит, ничего подобного в жизни не видел. У пастуха разрывается сердце: животные метались, искали спасения и тонули в ледяной воде прямо на его глазах. А помочь им не удалось.

"Буран, мороз. Вода покрывалась льдом моментально. Может, они могли бы выжить, если бы их удалось загнать в одно место и удержать там. Нужна была лодка. Ее не было. Лодки не было", - говорит пастух Алим Есмагамбетов.

В свою очередь, аким сельского округа Акана Курманова Алтынай Белялова заявила, что ответственность за поголовье лежит на пастухе.

"В селе моторной лодки нет. Когда он просил лодку, он говорил, что хочет посмотреть, есть ли там лошади. Он не говорил, что скот нужно спасать. Он взял на себя обязательства следить за поголовьем, это его ответственность. Мы поможем, чем сможем", - прокомментировала Алтынай Белялова.

Жители считают, что половина, а это около 40 голов погибшего скота, еще находится в реке. С потерями животноводы смирились. Никаких компенсаций даже не просят. Люди беспокоятся, что массовый падеж обернется экологической катастрофой. Из реки, наполненной гниющими трупами, вынужден пить воду оставшийся в живых скот. Больше того, в округе уже стоит зловонный трупный смрад.