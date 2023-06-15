Очередной допинг-скандал: казахстанскому спортсмену грозит дисквалификация

Фото: olympic.kz

Чемпион мира среди молодёжи Артём Антропов временно отстранён после "серебра" чемпионата Азии. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Сообщается, что в пробе казахстанца нашли следы анаболического стероида SARMS-23 - помогает для мышц и костей. Если докажут вину, ему грозит дисквалификация.

23-летний Антропов - чемпион мира-2017, бронзовый призер чемпионата Азии-2022, серебряный призер чемпионата Азии-2023, участник двух последних ЧМ (четвёртое место на ЧМ-2021, шестое - на ЧМ-2022). Чтобы повысить шансы на олимпийскую лицензию в Париж, Антропов выступал в разных весах - 96, 102 и 109 кг. На Азии-2023 он показал лучший результат в карьере - 399 килограммов в весе 109 килограмм.