  • 11 Февраля, 12:58
  • BAIGENEWS

Очередной афтершок в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Сегодня, 12:28
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:28
Сегодня, 12:28
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Фото: pixabay

Землетрясение с эпицентром в 268 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая, зарегистрировали казахстанские сесмологи, передаёт BaigeNews.kz.

Уточняется, что это афтершок, зафиксированный 11 февраля в 10:57 по времени Астаны. Казахстанцы подземных точков не ощутили.

" Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 41.14° с.ш. 78.58° в.д.  Глубина 5 км.  Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет", — говорится в сообщении.

Напомним, утром алматинские сейсмостанции зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, однако ощутимости на территории Казахстана также не было.

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