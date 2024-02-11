Очередной афтершок в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Сегодня, 12:28
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Сегодня, 12:28Сегодня, 12:28
75Фото: pixabay
Землетрясение с эпицентром в 268 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая, зарегистрировали казахстанские сесмологи, передаёт BaigeNews.kz.
Уточняется, что это афтершок, зафиксированный 11 февраля в 10:57 по времени Астаны. Казахстанцы подземных точков не ощутили.
" Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 41.14° с.ш. 78.58° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет", — говорится в сообщении.
Напомним, утром алматинские сейсмостанции зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, однако ощутимости на территории Казахстана также не было.
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