В Алматы зафиксировано землетрясение
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Сегодня, 07:28Сегодня, 07:28
236Фото: ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 11 февраля в 6 час 37 мин 7 сек времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК.
Эпицентр землетрясения расположен в 849 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения - 11.6.
Магнитуда MPV 5.3.
Координаты эпицентра - 36.97 с.ш. 71.12° в.д.
Глубина – 30 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.
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