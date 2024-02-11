В Алматы зафиксировано землетрясение

Фото: ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 11 февраля в 6 час 37 мин 7 сек времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК.

Эпицентр землетрясения расположен в 849 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения - 11.6.

Магнитуда MPV 5.3.

Координаты эпицентра - 36.97 с.ш. 71.12° в.д.

Глубина – 30 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.