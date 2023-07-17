Очередное ЧП: обрушился один из пролетов Крымского моста

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Движение на мосту через Керченский пролив остановлено.

В Крыму ночью 17 июля заявили о взрывах на мосту через Керченский пролив, в результате которых там упал один из пролетов. Движение по переправе власти перекрыли и отправили туда экстренные службы, передаёт Baigenews.kz.

"На мосту через Керченский пролив "упал" пролет, движение по нему остановлено. Чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", – сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Ряд СМИ сообщают о двух погибших и пострадавших.

На въезде на Крымский мост образовались многокилометровые пробки.