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  • Очереди за "7-20-25" в Астане: Ипотечные кредиты закончились за два часа
кадр из видео Сегодня, 15:36
85
Сегодня, 15:36
85
Фото: кадр из видео

Очереди за "7-20-25" в Астане: Ипотечные кредиты закончились за два часа

10 февраля в Казахстане стартовал приём заявок на получение льготной ипотеки по государственной программе "7-20-25". Количество заявок, как и в льготном автокредитовании, ограничено, поэтому желающих подать документы больше, чем могут принять банки, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях появилось видео очередей перед отделениями Банка Центркредит в Астане. Авторы роликов сообщают, что в них стоят жители столицы, претендующие на кредит по льготной программе.  

На видео в Telegram-канале NewsRoom99 говорится, что в пятницу утром в коридоре банка столи уже 70 человек. Все они вписали свои имена в очередь накануне. Первая десятка людей появилась у банка ещё до двух часов ночи. Лимиты на выдачу кредитов закончились уже через два часа, на девятом клиенте. Следующий приём заявок откроют только в мае. 

Оказалось, что очереди выстроились только перед Банком ЦентрКредит. Это произошло из-за того, что большинство банков просто не возобновили приём заявок по "7-20-25".

"10 февраля текущего года Банк ЦентрКредит в рамках лимита, выделенного оператором программы, начал приём заявок по программе "7-20-25". Кредиты по всем одобренным заявкам будут выданы в кратчайшие сроки. После того, как выделенный лимит будет освоен, банк вынужден остановить приём заявок, так как не имеет право принимать заявки сверх лимита определённого программой. В виду того, что большинство банков-участников программы не возобновили приём заявок, сегодня наблюдаются очереди в отделениях "Банка ЦентрКредит", преимущественно в Астане", — сообщили в пресс-службе банка.

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#кредитование #жилищные программы #7-20-25 #ипотека
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:36
85
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