Очереди за "7-20-25" в Астане: Ипотечные кредиты закончились за два часа

Фото: кадр из видео

10 февраля в Казахстане стартовал приём заявок на получение льготной ипотеки по государственной программе "7-20-25". Количество заявок, как и в льготном автокредитовании, ограничено, поэтому желающих подать документы больше, чем могут принять банки, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях появилось видео очередей перед отделениями Банка Центркредит в Астане. Авторы роликов сообщают, что в них стоят жители столицы, претендующие на кредит по льготной программе.

На видео в Telegram-канале NewsRoom99 говорится, что в пятницу утром в коридоре банка столи уже 70 человек. Все они вписали свои имена в очередь накануне. Первая десятка людей появилась у банка ещё до двух часов ночи. Лимиты на выдачу кредитов закончились уже через два часа, на девятом клиенте. Следующий приём заявок откроют только в мае.

Оказалось, что очереди выстроились только перед Банком ЦентрКредит. Это произошло из-за того, что большинство банков просто не возобновили приём заявок по "7-20-25".