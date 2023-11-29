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Очередь на зачисление детей в спортивные секции стартует в Астане

Сегодня, 12:59
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gov.kz Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: gov.kz

В столичном управлении физкультуры и спорта анонсировали открытие очереди на зачисление детей в спортивные секции, передаёт BaigeNews.kz.

Очередь откроется 29 ноября в 15.00 и продлится до 00.00 часов 30 ноября.

Отметим, 28 ноября в системе Damubala.kz за 48 минут было распределено 4500 ваучеров на посещение детских кружков и спортивных секций.

В социальных сетях граждане жаловались на сбои в работе сайта. В Управлении физической культуры и спорта Астаны это объяснили тем, что  в момент пиковой нагрузки на сайт одновременно заходили более 33 тысяч пользователей.

"По поводу запроса по "зависанию" системы может существовать несколько причин для сложившегося положения: от технических  проблем на стороне пользователей (некорректный ввод информации, медленное соединение с сетью и прочее) до версии о том, что в ряде случаев родители передают данные детей поставщикам для регистрации в системе и постановки в очередь. Запись в очередь большего количества детей, чем у других поставщиков услуг, будет проверена", — говорится в сообщении госоргана.

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