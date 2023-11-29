Очередь на зачисление детей в спортивные секции стартует в Астане

В столичном управлении физкультуры и спорта анонсировали открытие очереди на зачисление детей в спортивные секции, передаёт BaigeNews.kz.

Очередь откроется 29 ноября в 15.00 и продлится до 00.00 часов 30 ноября.

Отметим, 28 ноября в системе Damubala.kz за 48 минут было распределено 4500 ваучеров на посещение детских кружков и спортивных секций.

В социальных сетях граждане жаловались на сбои в работе сайта. В Управлении физической культуры и спорта Астаны это объяснили тем, что в момент пиковой нагрузки на сайт одновременно заходили более 33 тысяч пользователей.