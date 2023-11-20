Очередь из грузовиков на кыргызско-казахстанской границе прокомментировали в КНБ РК

Скопление грузовых машин произошло в пунктах пропуска "Ак-Тилек" - "Карасу" на кыргызско-казахстанской границе. В КНБ РК объяснили, с чем это связано, передаёт BaigeNews.kz.

Очередь образовалась с кыргызской стороны.

"Основными причинами явились сезонное увеличение въездного грузопотока в связи с транспортировкой плодоовощной продукции и в целом транзита грузов через Казахстан. Пропускная способность на въезд пункта пропуска "Карасу" составляет до 300 транспортных средств в сутки (19 ноября пропущено 283 машины). С учётом складывающейся ситуации организовано тесное взаимодействие с Пограничной службой ГКНБ Кыргызской Республики", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В Кыргызстане уточнили, что по состоянию на 11:00 20 ноября в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" находились 500 грузовых авто.

Транспортные средства с животными и скоропортящейся продукцией пересекают пункт пропуска вне очереди.