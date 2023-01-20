Объём услуг связи вырос в Казахстане

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📡Объем услуг на рынке связи увеличился на 8%

Объём услуг связи за январь-декабрь 2022 года составил более 1,1 триллиона тенге, что на восемь процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные бюро Нацстатистики.

Наибольшие доли в общем объёме приходятся на:

Услуги сети Интернет (42,9 процента);

Мобильная связь (22,8 процента);

Прочие телекоммуникационные услуги (21,1 процента);

Услуги по передаче данных по телекоммуникационным проводным и беспроводным сетям (4,8 процента);

Услуги по распространению программ по кабельной инфраструктуре, по сетям беспроводным и через спутник (4,1 процента);

Местная телефонная связь (2,6 процента);

Услуги междугородной и международной телефонной связи (1,7 процента).

В декабре число фиксированных телефонных линий снизилось на 0,6 процента и составило 2 835 тысячи единиц. Число абонентов абонентов сотовой связи увеличилось на 0,2 процента до 25 124,2 тысячи единиц, абонентов, имеющих доступ к Интернету – 17 400,5 тысячи единиц (снижение на 0,1 процента). Абонентов фиксированного Интернета – 2891 тысяча единиц (увеличение на 0,7 процента).