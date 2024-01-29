На 22% увеличился объём розничной торговли в Казахстане
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Объём внутренней розничной торговли в РК за январь–декабрь 2023 года достиг 19,2 трлн тенге — на 22% больше в денежном выражении, чем за январь–декабрь 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.
"Реальный рост физического объёма розничной торговли составил 7,7%. Непосредственно за декабрь 2023 года объём ритейла достиг 2,4 трлн тенге.
Удельный вес розничной торговли в общем объёме внутренней торговли за год вырос с 31,1% до 31,5%", - пишет издание.
При этом, по информации аналитиков, две трети объёма розничной торговли пришлись на непродовольственные товары. На продовольственные товары пришлось 6,3 трлн тг — на 12,2% больше в денежном выражении, чем годом ранее, при этом в реальном выражении наблюдался спад на 3,4%.
Среди регионов РК наибольшая доля непродовольственных товаров во внутренней торговле пришлась на Алматинскую (78,1%) и Абайскую (77,8%) области, а также на город Шымкент (72,4%).
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