Объём инвестиций в сектор ВИЭ в Казахстане превысил триллион тенге

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Общий объём привлечённых инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии в Казахстане превысил триллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".

По данным аналитиков, в стране действует 130 объектов ВИЭ суммарной мощностью порядка 2955 МВт. Доля ВИЭ составила шесть процентов установленной мощности в энергобалансе страны.

"Внедрение аукционных торгов позволило создать работающую систему конкурентного отбора проектов, основанную на отборе наиболее экономически эффективных проектов. Высокая активность инвесторов и прозрачная система приводят к снижению цен на электрическую энергию ВИЭ", – сообщил директор департамента базовых отраслей НПП Динмухаммед Кудайбергенов.

По его словам, один из примеров снижения цены стало планируемое строительство ветровой электростанции мощностью 50 МВт в Мугалжарском районе Актюбинской области. В ходе торгов, в которых участвовало десять претендентов, компания победитель снизила стоимость электроэнергии до рекордных 12,99 тенге за кВтч без учёта НДС. По данным министерства энергетики снижение аукционной цены составило 39,7 процента. Итоги мониторинга результатов состоявшихся аукционов за период с 2018 по 2022 годы указывают, что это наименьшая аукционная цена за производство ветряной электростанции.

По другим источникам ВИЭ за время проведения аукционных торгов также зафиксированы рекорды: 9,9 тенге за кВтч в сентябре 2019 года по проекту солнечной электростанции и 12,8 тенге за кВтч в мае 2018 года по проекту гидроэлектростанции.

В июле 2017 года в Закон о поддержке ВИЭ были внесены изменения для внедрения механизма аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ. Это предоставило инвесторам, желающим участвовать в аукционных торгах, конкурентные уровни предельных величин аукционных цен по технологиям ВИЭ: солнечные, ветровые, гидро и биостанции.

"До введения механизма аукционных торгов в Казахстане действовал механизм государственной поддержки сектора возобновляемой энергетики, основанный на централизованной гарантированной покупке всей электрической энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии, по фиксированным тарифам. Сегодня ВИЭ это зрелый, полноценный рынок в РК. Это отдельная отрасль, где работают тысячи людей. Сотни инвесторов влили миллиарды долларов в экономику Казахстана. Всё это развивалось на понятных, прозрачных, конкурентных условиях для которого законодательство выстраивалось более 10 лет", – добавил он.

По данным Ассоциации Qazaq Green, с 2018 года в Казахстане для отбора проектов ВИЭ запущен механизм аукционных торгов. За это время в аукционных торгах приняло участие 196 компаний из 12 стран мира. Международное сообщество, в том числе международные организации такие как IRENA, ЕБРР, АБР, ЕАБР, ПРООН-ГЭФ, USAID признало аукционный механизм в качестве надёжной, открытой и справедливой площадки по отбору проектов ВИЭ.

С 2018 по 2022 годы состоялось 77 аукционов, общей мощностью 1445,7 МВт, наибольшее количество проектов приходится на ветряные электростанции. Введены в эксплуатацию 19 станций, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников на общую мощность до 424,5 МВт.