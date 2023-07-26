Обязательную биометрическую идентификацию могут внести при выдачи микрокредитов онлайн

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Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представило для публичного обсуждения проект поправок в правила предоставления микрокредитов электронным способом, передаёт Baigenews.kz.

Изменения направлены на повышение безопасности оказания финансовой услуги путём дополнительной проверки данных и исключения возможности оформления микрокредита мошенническим путём.

В частности, поправки предусматривают регистрацию клиента в личном кабинете автоматизированной информационной системы с применением как минимум двух способов аутентификации, одним из которых является биометрическая идентификация. В целом для идентификации и аутентификации клиента в личном кабинете могут использоваться следующие способы:

- электронная цифровая подпись, представленная национальным удостоверяющим центром РК;

- биометрическая идентификация клиента;

- двухфакторная аутентификация: введение самостоятельно заданного клиентом при регистрации пароля или кодового слова и ввод одноразового пароля, который приходит на телефонный номер;

- сверка изображения лица клиента в режиме реального времени с его изображением на документе, удостоверяющем личность.

Также в правила вводится новая глава, посвящённая требованиям к автоматизированной информационной системе при выдаче микрокредитов. В частности, отмечается, что независимо от принятого в организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, подхода к разработке и доработке автоматизированной информационной системы, обязательным этапом является тестирование безопасности, в ходе которого осуществляются как минимум статический анализ исходного кода и анализ компонентов и сторонних библиотек.

Также планируется внести изменения в части списания долга по микрокредиту жертвам мошенничества.

"Списание задолженности клиента по микрокредиту не лишает организацию, осуществляющую микрофинансовую деятельность, права требовать с клиента возмещения задолженности по выданному ему микрокредиту, оформленному мошенническим способом, при наличии вины самого клиента, установленной судом", - говорпится в новых правилах.

Публичное обсуждение проекта продлится до 8 августа.