Объявленному в розыск Бейбуту Шуменову вынесли "вердикт" в США

Фото: sports.kz

Известная казахстанская боксёрша Аида Сатыбалдинова, уже долгое время проживающая в США, поделилась мнением о том, какое наказание могло бы грозить объявленному в розыск экс-чемпиону мира по боксу Бейбуту Шуменову в Америке за нападение на мужчину с ребенком на руках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Супруга попросила помощи у США. Так она должна знать, что за такое в США его бы посадили. Жаль, конечно, её как женщину, которая пытается помочь своему мужу. Но за такие поступки человек должен нести ответственность", — написала Сатыбалдинова в Instagram Stories.

Напомним, казахстанского боксёра обвинили в избиении мужчины с ребёнком на руках в столичном ТРЦ. В МВД подтвердили, что избивавшим соперника оказался Бейбут Шуменов. Позже он рассказал свою версию конфликта. Также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева обратилась в МВД после скандала. Она потребовала привлечь его к ответственности за угрозу безопасности ребёнка.

Накануне стало известно, что полиция Казахстана объявила Бейбута Шуменова в международный розыск.