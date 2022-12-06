Объявление о проведении публичных слушаний

Фото: facebook.com/transtelecom.kz

Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сообщает о проведении публичных слушаний по заявке АО "Транстелеком" на утверждение тарифов на услуги по предоставлению в пользование кабеле-места в телефонной (кабельной) канализации, которое состоится 5 января 2023 года в 15:00 часов.

В этой связи, приглашаем на обсуждение проекта тарифов на вышеуказанные услуги связи представителей государственных органов, потребителей и их общественных объединений, средств массовой информации, независимых экспертов и субъектов естественных монополий.

Слушания будут проводится в режиме онлайн встречи посредством приложения Microsoft Teams. Ссылка будет направлена отдельно зарегистрированным участникам встречи.

Для регистрации желающих принять участие в обсуждении, просим обращаться по номеру 610-225 или направлять заявки на email: A.Pshenbayev@ttc.kz.

Заявки на участие принимаются до 28 декабря 2022 года, с 10:00 до 17:00 часов.