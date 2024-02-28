Объявлен конкурс на дизайн формы олимпийской сборной Казахстана

Предложения будет рассматривать специальная комиссия, в состав которой войдут представители Комитета по делам спорта и физической культуры, Национального олимпийского комитета, Казахстанского союза спортсменов, СМИ, именитые спортсмены. В их числе: Елдос Сметов, Серик Сапиев, Азамат Даулетбеков, Жамиля Бакбергенова, Ольга Рыпакова, Абиба Абужакынова, Анна Алябьева, Нурбек Оралбай, Нурсултан Турсынов. Председатель комиссии - директор Дирекции развития спорта – Ерлан Естек.

Конкурс будет состоять из двух этапов.

Сначала будут проводиться приём и рассмотрение комиссией заявок и материалов (с 20:00 28 февраля до 18:30 10 марта). После будут подведены итоги, определён и объявлен победитель конкурса (13-15 марта).