Обвинявший казахстанца в мошенничестве чемпион мира по шахматам понёс наказание

Комиссия по этике и дисциплине Международной федерации шахмат (FIDE) приняла решение по главному шахматному скандалу современности — между норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном и американским гроссмейстером Хансом Ниманном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В прошлом году Карлсен проиграл Ниманну и обвинил его в мошенничестве. За основу обвинения чемпион мира взял слухи, что его соперник использовал для победы секс-игрушки, а также собственное признание Ниманна, что в детстве он жульничал, играя в онлайн-шахматы. Независимые эксперты проанализировали игру американца и не нашли в ней каких-либо признаков читерства, а вот Карлсен в итоге понес наказание — за то, что самовольно снялся с турнира Sinquefield Cup. Норвежец выплатит штраф в размере 10 000 евро.

Напомним, также Магнус Карлсен обвинял в мошенничестве казахстанского шахматиста Алишера Сулейменова после его сенсационной победы в октябре. Карлсен заявил, что наручные часы Сулейменова мешали ему сосредоточиться на игре, и поэтому он проиграл. Ранее Шахматист Алишер Сулейменов рассказал, что думает о своей победе