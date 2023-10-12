23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира

Казахстанец Алишер Сулейменов во втором туре Qatar Masters Open в Дохе сенсационно победил Магнуса Карлсена — лучшего шахматиста мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

В мировом рейтинге FIDE Алишер Сулейменов занимает 528-е место, а Карлсон — первое. После исторической победы шахматист поделился впечатлениями от игры.

"Как я себя чувствую? У меня нет ответа. До сих пор не могу поверить, что это случилось, что это реальность. Перед игрой я думал, что уже ничья будет фантастикой, даже тренер об этом говорил мне", — признался Алишер Сулейменов.

Сулейменов родом из Павлодара.

В 2022 году он выступал за казахстанскую сборную на Всемирной шахматной Олимпиаде индийском Ченнаи. На турнире мужская сборная встретилась с соперниками из Китая, выиграв со счётом 3:1. Казыбек Ногербек и Алишер Сулейменов завершили партии выигрышем, Арыстанбек Уразаев и Муртас Кажгалеев − ничьей.

Также мужская сборная Казахстана одержала прорывную победу в седьмом туре шахматной олимпиады, сумев подняться с 40-го места в стартовой таблице до 7-го. Тогда Алишер Сулейменов выиграл решающую партию у соперника из Испании с рейтингом на 200 пунктов выше.