Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега

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Бывшего председателя АО "Таразэнергоцентр" Бакбергена Мауленова объявили в розыск. Он должен был явиться в суд, но в назначенный час не пришёл на заседание, передаёт BaigeNews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе суда Жамбылской области.

"28.03 вынесено постановление об обьявлении розыска в отношении Б. Мауленова. Изменена мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в суде.

Ранее Мауленова выпустили на свободу под залог. Он вместе со своим сыном (директором подконтрольной организации) обвинялся в создании организованной преступной группы для извлечения незаконного монопольно высокого дохода, хищении 4,3 миллиарда тенге, принадлежащих государству, и легализации денежных средств через созданную ими же сеть лжепредприятий.

В 2021 году АО "Таразэнергоцентр", который обеспечивает Тараз горячей водой и отоплением, заподозрили в необоснованном повышении цен на коммунальные услуги.

"Агентством в рамках проводимого досудебного расследования в отношении руководства АО "Таразэнергоцентр" по факту хищения 2,2 миллиарда тенге, фиктивно затраченных на ремонт оборудования, дополнительно выявлены факты нарушения Закона РК "О естественных монополиях". В частности, Акционерное общество намеревалось повысить тарифы стоимости тепловой энергии в 2022-2026 годы для населения в два раза, для бюджетных организаций в 3,6 раз и юридических лиц в 3,2 раза", - сообщили тогда в Агентстве по финансовому мониторингу.

Стало известно, что повышение тарифов монополист обосновал увеличением расходов на ремонт оборудования ТЭЦ-4.

В результате принятых мер, заявка АО об увеличении тарифов Департаментом КРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области отклонена.