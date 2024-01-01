  • 1 Января, 17:41
  • BAIGENEWS

Обшивку многоэтажки пришлось тушить пожарным в новогоднюю ночь в Атырау

Сегодня, 16:52
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:52
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Фото: скриншот с видео

В Атырау в новогоднюю ночь загорелась обшивка девятиэтажки ЖК "Family", расположенной по проспекту Елорда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Сообщение о пожаре поступило в 2:33 ночи первого января. Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что обшивка дома горит открытым пламенем.

"Пожарные оперативно потушили возгорание и не допустили распространения огня на жилые помещения.  При пожаре сгорело 250 квадратных метров облицовки (полифасад). Огонь локализован в 3:17 и полностью потушен в 3:19. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ДЧС.

 
 
 
 
 
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Публикация от Atyrau oblysynyn TJD (@atyrau_tjd)

Пожар тушили 53 сотрудника ДЧС Атырауской области с помощью восьми единиц техники.

 

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