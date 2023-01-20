ОБСЕ пригласят наблюдать за выборами в Казахстане

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Казахстан пригласит представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ наблюдать за выборами в мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы рассчитываем, что миссия БДИПЧ ОБСЕ будет принимать участие в процессе наблюдения за выборами. По практике всех предыдущих наших электоральных кампаний миссия БДИПЧ ОБСЕ всегда принимала участие в наблюдениях за выборами", — сообщили в ЦИК.

Вице-министр иностарнных дел Роман Василенко на брифинге в ЦИК сообщил, что на выборы пригласят около 10 международных организаций.

"БДИПЧ, как и другие организации, определяет размер своей миссии по поступлению приглашения. Но мы рассчитываем, что будет полная миссия, которая сможет полностью наблюдать за всем процессом избирательной кампании и выборами", - отметил он.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров вспомнил две страновые избирательные кампании прошлого года — республиканский референдум и выборы президента.

"В референдуме ОБСЕ принимало участие. Миссия ОБСЕ была краткосрочная. Небольшое количество было в составе миссии. А вот на президентские выборы, 20 ноября, в прошлом году приехала большая миссия, там был состав и краткосрочный, было очень много, и долгосрочный сегмент внутри этой миссии, которые приехали задолго до дня голосования и уехали гораздо позже, когда мы подвели итоги. И после этого по их просьбе была у нас встреча здесь в ЦИК. Поэтому надеемся, что приедёт полноценная большая миссия. Прошлая миссия своим присутсвием, наблюдением покрыла практически все регионы Казахстана", — сказал Нурлан Абдиров.

Выборы в мажилис и маслихаты пройдут в один день, 19 марта.