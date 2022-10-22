Общий алфавит намерены создать в тюркских государствах, в том числе Казахстане

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В турецком городе Бурса объявили о создании "Комиссии по общему алфавиту". Решение представлено Организацией тюркских государств (ОТС) на семинаре по общему алфавиту тюркского мира, посвященном к 90-летию Дня языка, передаёт BaigeNews.kz.

Решение направлено на ускорение процесса достижения языкового единства во всех тюркских государствах и перехода к общему алфавиту.

Первое заседание комиссии пройдет в Кыргызстане.

По словам главы Международной тюркской академии, тюркские языки представляют собой группу близкородственных языков, которые образуют семью в рамках алтайской языковой группы, объединяющей народы, разбросанные по трём континентам.

Тюркские языки распространены на обширной территории в Восточной Европе, Центральной и Северной Азии, простираясь, с некоторыми перерывами, от Балкан до Великой Китайской стены и от центрального Ирана до Северного Ледовитого океана.

Семинар проходил под председательством главы Ассоциации турецкого языка Гюрера Гюльсевина при участии Бинали Йылдырыма, председателя Совета старейшин ОТС и заместителя председателя Партии справедливости и развития (ПСР).

Ученые из тюркских государств – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции представили доклады о прогрессе алфавита и истории языка в своих странах, после чего отметили важность ускорения перехода на единый алфавит.

Итогом семинара стало создание Комиссии по созданию общего алфавита в рамках Организации тюркских государств.

В состав комиссии войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах. Участники представят отчёт о едином алфавите Совету старейшин.