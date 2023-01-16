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"Общество состоит не только из мужчин в возрасте" - политолог о кандидатах в Сенат
Казахстанские политологи прокомментировали прошедшие выборы в Сенат парламента РК, передает BaigeNews.kz.
"Состоялись выборы в Сенат парламента. С интервалом в несколько месяцев вслед за ними пройдут выборы в Мажилис и маслихаты. Эти события, вместе с прошедшими в конце прошлого года президентскими выборами, станут завершающим этапом избирательного цикла, направленного на перезагрузку всей политической системы. При этом следует отметить, что в рамках конституционных поправок, принятых на референдуме 2022 года, а также в соответствии с программой политических реформ главы государства, одним из важных нововведений сегодня является значительный пересмотр роли и значения Сената как в законодательном процессе, так и в политической жизни страны", - отметил ведущий научный сотрудник КИСИ Мухит Асанбаев.
По его словам, предусмотрено, во-первых, сокращение президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов (пять из них рекомендованы АНК). Согласно Конституции РК, срок полномочий сенаторов составляет шесть лет. Половина избираемых депутатов переизбирается каждые три года.
Во-вторых, отныне Сенат будет вправе лишь одобрять или не одобрять принятые Мажилисом законы, т.е. уже не сможет самостоятельно принимать законы. Эта функция закрепляется сугубо за Мажилисом, что значительно упрощает и ускоряет законотворческую процедуру в парламенте.
В-третьих, Сенат наделяется дополнительными функциями, которые касаются одобрения назначения важных государственных должностных лиц, например, согласования кандидатур на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.
В-четвертых, на нынешних выборах в Сенат из всех 20 регионов республики избрано по одному депутату, что составляет почти половину всего состава верхней палаты.
"Это говорит об усилении пропорциональной представленности Сената в регионах, что в свою очередь будет стимулировать местный электорат к более активному участию в политической жизни на местах. Об этом, в частности, говорит то обстоятельство, что на выборах-2023 по республике были выдвинуты 130 кандидатов в депутаты Сената на 20 мест верхней палаты, в то время как в 2020 году на выборах в Сенат были выдвинуты 94 кандидата, в 2017 году – 89 кандидатов, а в 2014 году – 88 кандидатов. Такая инерция показывает смещение фокуса в сторону учета интересов регионов, о необходимости которого Глава государства упоминал в своей предвыборной платформе", - считает Асанбаев.
Эксперт резюмировал, что о необходимости проведения этих выборов глава государства заявлял ещё во время своей инаугурационной речи 26 ноября 2022 года, отметив, что скорейшее проведение выборов в верхнюю палату парламента укладывается в логику поэтапной перезагрузки ключевых институтов власти и является неотъемлемой частью политической модернизации Казахстана.
Тем более что нынешние сенатские выборы осуществляются в соответствии с конституционным сроком, в связи с приближающимся окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената, избранных в 2017 году.
Однако некоторые из прошедших в сенат кандидатов получили разного рода критику от пользователей социальных сетей. По мнению советника председателя правления Казахстанского института общественного развития Амана Мамбеталиева, такая критика - это хорошее явление.
"Эта критика показывает нам слабые или острые углы, над которыми ещё необходимо работать. Действительно, большинство сенаторов, я имею в виду не по персоналиям, а в общем формате, по возрасту и полу, по опыту работы, схожи с тем, что мы имели ранее. Но здесь нам необходимо понять, что сам по себе сенат зачастую был лишь формальным инструментом власти при принятии определенных законов. То есть, себя он проявил крайне слабо. Так что не нужно ждать каких-то резких, кардинальных перемен. Идёт трансформация политической структуры, в которой сенат должен получить больше прав и возможностей. Это не произойдёт сразу же. Политические реформы ещё не завершены и займут какое-то время", - добавил он.
Спикер отметил, что из-за сложившейся исторической и культурной реальности, большинство кандидатов были мужчинами. И, к сожалению, в этой системе мало активной части женской аудитории, которая могла бы проявить себя.
"Но я очень надеюсь на общественную активность, с появлением новых сил должны появиться и новые лидеры. И мне хотелось бы видеть среди них и женщин. Если мы хотим видеть молодых активных участников, как и женщин, так и мужчин, нам необходимо взращивать такие кадры и продвигать их. У многих людей до сих пор нет понимания, зачем нужны женщины и молодёжь во власти. Всё это упирается в старые заблуждения, они корнями уходят в далёкие советские времена. Мы до сих пор руководствуемся некорректным мнением, что чем старше человек, тем он опытнее и мудрее. Возраст важен, но общество состоит не только из мужчин в возрасте, оно многогранно, и чем больше представителей разных слоёв общества будет в первую очередь в парламенте, в том числе и в верхней и нижней палате, тем будет пропорциональнее и успешнее отображать интересы всех казахстанцев", - резюмировал Мамбеталиев.
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