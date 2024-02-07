Общественники попытались передать телефон заключенному в Астане

В Астане общественный защитник попытался передать осужденному мобильный телефон, две пары наушников, две SIM-карты и зарядное устройство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, инцидент произошёл 5 февраля. Факт передачи заметили сотрудники оперативного отдела, используя сплошное видеонаблюдение в кабинете фронт-офиса.

В ведомстве отметили, что общественный защитник планировал передать "запрещёнку" своему следственно-арестованному родственнику.

"В отношении общественных защитников составлены административные материалы", - сообщили в полиции.

Также сообщается, что теперь общественникам грозит административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере десяти МРП. Кроме того, следователь вправе отменить постановление о получении статуса "общественный защитник".