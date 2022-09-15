Общенациональная акция "Народный юрист" пройдёт по всему Казахстану 16 сентября

Фото: proforientator.ru

16 сентября 2022 года во всех крупных городах Казахстана – Алматы, Нур-Султане, Конаеве, Актобе, Таразе, Туркестане, Актау, Костанае, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Павлодаре, Караганде, Балхаше, Уральске, Кызылорде, Шымкенте, Атырау, Кокшетау, Талдыкоргане стартует бесплатная общенациональная социально-значимая акция "Народный юрист", передаёт BaigeNews.kz.

Организаторами мероприятия выступили Агентство по противодействию коррупции РК, Сетевое издание Zakon.kz, Информационная система "Параграф", органы государственной власти, известные юристы и адвокаты.

Цель проекта - повышение правовой грамотности и оказание бесплатной юридической помощи гражданам, особенно уязвимым слоям населения: малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями, представителям малого и среднего бизнеса, студентам и многим другим.

География проведения акции "Народный юрист" расширяется с каждым днём. Помимо крупных городов, к ней намерены присоединиться другие населённые пункты – райцентры, аулы и сёла во всех областях страны. В данных регионах, где это возможно, в тот же день в то же время будут вести приём граждан местные исполнительные органы.

Уникальная беспрецедентная акция "Народный юрист" стартовала в 2016 году. Идею поддержала вся юридическая общественность страны. Акция сразу полюбилась простым казахстанцам и в последующем стала настолько многочисленной и востребованной, что её решили проводить каждый год. Причём, не только в крупных городах, но и по всей стране.

Вынужденный перерыв был сделан только в 2020-2021 годах, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции в Казахстане, как и во всём мире, были введены карантинные меры. После стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации, организаторы решили возобновить проект: он стартует 16 сентября 2022 года в 16:00.

Любой гражданин может прийти на акцию "Народный юрист" и бесплатно, в полном объёме получить необходимую помощь и консультацию по всем интересующим его правовым вопросам и спорам у лучших, высокопрофессиональных юристов, среди которых опытные, авторитетные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, банковский омбудсмен, а также представители НПО и госорганов, занимающие ответственные руководящие должности.

Юристы будут давать консультацию, а госорганы – вести приём граждан. Отмечается, что приём граждан не ограничивается по времени, он будет идти до последнего посетителя.

С 2016 по 2019 год бесплатную юридическую помощь в рамках "Народного юриста" получили свыше ста тысяч обратившихся граждан, на их вопросы отвечали более семи тысяч юристов и руководителей госорганов.

Консультировали по различным вопросам, в том числе гражданским и уголовным делам, жилищному, трудовому, банковскому, земельному, налоговому законодательствам. Интересовали казахстанцев также вопросы семейно-брачных отношений, наследство, недвижимость, штрафы, кредитование, кибербуллинг и так далее.

По охвату населения и географии проведения "Народный юрист" не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире. Сегодня наша страна первая и единственная, где зародилась и набирает обороты уникальная широкомасштабная акция. Ни в одной стране никогда не проводилась и не проводится одновременно бесплатная юридическая консультация всего населения.