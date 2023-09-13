Обряд "Тұсау кесер" впервые провели в самолёте в Казахстане

Национальный обряд "Тұсау кесер" впервые провели в небе на борту самолёта, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в авиакомпании Qazaq air, с необычной просьбой к ним обратилась одна семья, и их мечту помогли исполнить командир воздушного судна и бортпроводники.

"В салоне самолёта сначала зазвучала песня. На высоте 7 600 метров капитан воздушного судна Ануарбек Ерназаров перерезал путы маленькой пассажирке Айланe с пожеланиями светлого будущего и счастливого жизненного пути. Далее последовала традиция "Шашу", затем бортпроводники угостили пассажиров баурсаками", - сообщили подробности мероприятия в авиакомпании.

В пресс-службе уточнили, что обряд проведён согласно правилам авиационной безопасности и командир, участвовавший в мероприятии, был пассажиром данного рейса.