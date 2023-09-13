Обряд "Тұсау кесер" впервые провели в самолёте в Казахстане
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Национальный обряд "Тұсау кесер" впервые провели в небе на борту самолёта, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в авиакомпании Qazaq air, с необычной просьбой к ним обратилась одна семья, и их мечту помогли исполнить командир воздушного судна и бортпроводники.
"В салоне самолёта сначала зазвучала песня. На высоте 7 600 метров капитан воздушного судна Ануарбек Ерназаров перерезал путы маленькой пассажирке Айланe с пожеланиями светлого будущего и счастливого жизненного пути. Далее последовала традиция "Шашу", затем бортпроводники угостили пассажиров баурсаками", - сообщили подробности мероприятия в авиакомпании.
В пресс-службе уточнили, что обряд проведён согласно правилам авиационной безопасности и командир, участвовавший в мероприятии, был пассажиром данного рейса.
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