Обругавшего пассажирку таксиста оштрафовали в Астане

На 69 тысяч тенге оштрафовали таксиста, ругавшегося с пассажиркой в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте стало известно из ролика, появившегося в соцсетях. Водитель не выбирал выражения, когда общался с женщиной.

Полицейские выяснили, что конфликт произошёл 11 декабря.