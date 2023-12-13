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Обругавшего пассажирку таксиста оштрафовали в Астане

Сегодня, 19:35
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

На 69 тысяч тенге оштрафовали таксиста, ругавшегося с пассажиркой в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте стало известно из ролика, появившегося в соцсетях. Водитель не выбирал выражения, когда общался с женщиной.

Полицейские выяснили, что конфликт произошёл 11 декабря.

"Полицией района "Байконур" по данному факту установлен 27-летний мужчина, который сообщил, что причиной такого действия послужило незаконное требование пассажирки проехать по встречной полосе движения. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП - "Мелкое хулиганство". По решению специализированного межрайонного суда, наложен штраф на сумму 69 тысяч тенге", - сообщили в ДП Астаны.

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