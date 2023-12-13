Обругавшего пассажирку таксиста оштрафовали в Астане
Сегодня, 19:35
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Сегодня, 19:35Сегодня, 19:35
134Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
На 69 тысяч тенге оштрафовали таксиста, ругавшегося с пассажиркой в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Об инциденте стало известно из ролика, появившегося в соцсетях. Водитель не выбирал выражения, когда общался с женщиной.
Полицейские выяснили, что конфликт произошёл 11 декабря.
"Полицией района "Байконур" по данному факту установлен 27-летний мужчина, который сообщил, что причиной такого действия послужило незаконное требование пассажирки проехать по встречной полосе движения. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП - "Мелкое хулиганство". По решению специализированного межрайонного суда, наложен штраф на сумму 69 тысяч тенге", - сообщили в ДП Астаны.