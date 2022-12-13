Обручальные кольца подорожали на треть в Казахстане

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В Казахстане обручальные кольца подорожали за год на 38%, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Еnergyprom.kz. Издание отмечает, что цены выросила на ювелирные изделия в целом.

"Золотые обручальные кольца по итогам ноября 2022-го подорожали сразу на 37,6% по сравнению с ноябрём 2021 года. Для справки: годом ранее рост цен в секторе составлял 5%. Наибольшее удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской области: здесь золотые кольца выросли в цене сразу на 71,6% за год. Далее идут Жетысуская и Алматинская области: на 68,3% и на 66,6% соответственно. Заметный рост был также зафиксирован в Астане (на 51,5%), Восточно-Казахстанской области (на 49,9%), Алматы (на 48,5%) и Акмолинской области (на 44,9%)", - сообщил портал.

Наименьший рост цен наблюдался в Атырауской (на 3,7% за год), Западно-Казахстанской (на 10,7%) и Кызылординской (на 11%) областях.

К слову, количество браков в Казахстане сократилось на 7%. За январь–сентябрь 2022 года в РК было зарегистрировано 98,3 тысячи браков, что является самым низким показателем за все последние годы, если не учитывать "коронакризисный" 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го казахстанцы заключили на 6,7% меньше браков, при этом в городской местности количество браков сократилось на 10,7%, до 66,4 тысяч, а в сельской, наоборот, выросло на 2,9%, до 31,8 тысяч.