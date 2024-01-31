Обновлённый репертуар и креативный подход – как уйгурский театр Алматы готовится к 90-летию

Государственный республиканский академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова распахнул свои двери 90 лет назад. О том, как развивался театр, каких успехов достиг, и как отпразднует свой юбилей, в интервью BaigeNews.kz рассказал руководитель Дилмурат Бахаров.

Фото предоставлено Уйгурским театром музыкальной комедии

- Дилмурат Нурахметович, расскажите, как появился уйгурский театр в Казахстане?

- Официально театр основан в 1934 году, но театральная деятельность уйгурского населения края в сфере культуры началась намного раньше. В 1918 году в Верном открылся "Клуб национальных меньшинств. Именно там начали свою работу уйгурские, татарские, киргизские и узбекские драмкружки. Среди всех этнических драмкружков особо отличился своей активностью и подбором актёров уйгурский драмкружок. Этим творческим коллективом в 1919 году были поставлены пьесы А. Розыбакиева "Мәнсәппәрәс" и переведенные И. Тайировом с узбекского языка пьесы "Мәзлум хотун" и "Пәдәрқуш". Эти события считаются началом национальной уйгурской драматургии в Казахстане.

Постепенно искусство художественной деятельности расцветало, и в различных городах и сёлах, таких как Верный, Жаркент, Чилик, Чунджа, Корам, Каратурук, Карийота и других, были созданы драматические кружки. Они поднимали не только важные социальные проблемы того времени, но также старались инсценировать и исторические события. В связи с этим в национальной драматургии уйгуров появились такие произведения, как "Садыр Ханрук" (автор З. Башир), "Несчастные дни" (Б. Касимов), "Назугум" (Н. Абдусемятов, М. Имашев, Ж. Ганиев) и множество других значимых сценических произведений. Позже появилось движение "Көккөйнәкликләр".

Фото предоставлено Уйгурским театром музыкальной комедии

Все это стало основой для формирования уйгурского театрального искусства и привело к усилению важности вопроса открытия национального театра. В мае 1930 года было принято решение о создании уйгурской драматической труппы в театре Казахстана. Профессиональный уйгурский театр был создан на основе одноименной труппы в 1934 году. Самым первым спектаклем, поставленным на его сцене под руководством режиссера А. Ибрагимова, была пьеса "Анархан" Ж. Асимова и А. Садирова.

- Вы уже почти два года руководите театром. Чем вы особенно гордитесь, что удалось сделать в театре за это время?

- Я пришёл из шоу-бизнеса, был руководителем, солистом, аранжировщиком, композитором группы "Дервиши". Вроде бы культура, тоже самое, но здесь ответственности больше, коллектив больше, другой репертуар, бюджетные средства и так далее. Первое, чем я занялся, когда пришёл сюда руководителем, - это изучение специфики работы театра.

В первую очередь мы провели работу по присвоению театру юридически правильного названия - "академический".

Цель была сделать театр узнаваемым, поскольку это уникальный театр. Он отличается от всех театров тем, что у нас в театре четыре отдела: драматическая труппа, балет, эстрадный отдел, фольклорно-этнический ансамбль "Нава".

Театр имеет направленность музыкальной комедии. Сейчас основная цель – максимально увеличить репертуар посредством музыкальных спектаклей.

Также делаем акцент на детский репертуар.

В целях популяризации всего репертуара театра введён синхронный перевод. На сегодняшний день почти все спектакли переведены на казахский и русский языки. В связи с этим увеличилось количество зрителей, начали приходить люди другой национальности.

Фото предоставлено Уйгурским театром музыкальной комедии

2022 год выдался плодотворным. В один год мы выиграли сразу в двух международных конкурсах. Так, спектакль "Мурагерлер" победил в номинации "Үздік актерлік ансамблі" во II-ом Международном театральном фестивале известного драматурга Дулата Исабекова "Исабеков әлемі". В VIII международном фестивале театров стран Центральной Азии и тюркоязычных государств фестивале в рамках 125-летия Мухтара Ауэзова спектакль по пьесе Карела Чапека "Мәшһүр Гален" стал победителем в номинации "Лучший актёрский ансамбль" и был удостоен награды, организованной Ассоциацией театральных критиков Казахстана.

Также в 2022 году театр принимал активное участие в первом казахстанском форуме культуры, где были вручены государственные награды работникам театра. Почётным званием Республики Казахстан "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" были отмечены Махмут Дараев и Нуралим Варисов. За всю историю театра впервые награды были вручены сразу двум сотрудникам.

В целом, за 2022-2023 годы ведомственными наградами "Мәдениет саласының үздігі" награждены девять работников, грамотами "Құрмет" - 15 работников, "Алғыс хат" - 10 работников.

Не менее плодотворным был 2023 год.

На II-й церемонии национальной премии в области культуры и искусства "UMAI-2023" фольклорный ансамбль "Нава" стал победителем в номинации "Лучший музыкальный ансамбль". Было приятно, что наш коллектив прошёл в финал по четырём номинациям.

Фото предоставлено Уйгурским театром музыкальной комедии

В 2023 году на IV Международном театральном фестивале имени Н. Думбадзе в Озургети (Грузия) становится победителем в номинации "Лучший режиссёр" со спектаклем "Войнушка".

О результатах нашей работы можно судить по динамике количества представлений. Если в 2021 году было 35 показов, то с 14 марта 2022 года по 31 января 2024 г мы сделали 154 показа.

- Над чем работает сейчас?

- Сейчас основной акцент идёт на улучшение репертуара и посыл самого репертуара, учитывая очень много негатива в интернет-пространстве. Мы стараемся со сцены показывать спектакли и концерты больше позитивного характера.

27 марта мы планируем открыть музей театра. С помощью спонсоров уже четыре месяца ведём эту работу. Мы уже на стадии завершения. В музее хотим показать всю историю театра, всех деятелей.

Помимо этого мы оборудовали малый зал на 80 человек, где можно проводить мини-спектакли, творческие вечера.

В холле театра мы организовали галерею для художников, где периодически проводятся выставки. Буквально недавно провели выставку детских рисунков.

Мы сейчас стараемся сделать театр узнаваемым. Мои коллеги с других театров уже говорят: "О вашем театре говорят много". Значит, мы идём на правильном пути.

Также я стараюсь привлекать молодёжь – режиссёры, музыканты, актёры, танцоры. Идёт обновление театра. Сейчас в театре появилась творческая составляющая. Моя задача, как первого руководителя, создать максимально комфортные условия для того, чтобы эта молодежь могла себя реализовывать. Я всегда призываю молодёжь предлагать свои идеи, чтобы мы не зацикливались на запланированной повестке, по которой мы должны отчитаться перед министерством. Мы должны сделать ещё что-то из собственного дохода театра. То, что мы зарабатываем, мы вкладываем в дополнительные проекты. Я максимально хочу зарядить молодёжь творческой ситуацией, чтобы людям стало интересно. Нету никаких ограничений. Соответственно, у них начинают гореть глаза.

Помимо этого, театр у нас имеет статус академического. По уставу мы имеем право открыть школу искусств, где мы можем воспитывать новые кадры. Сейчас мы идём в этом направлении.

- Расскажите о репертуаре театра.

- У нас есть классика, которую мы хотим сейчас обновить. Это такие спектакли, как "Анархан". Основной акцент мы сейчас делаем на отечественного автора. Мы готовим детский спектакль местного автора. Также в нашем репертуаре есть спектакли "Дом Бернарды Альбы", "Мәшһүр Гален". В основном ставим национальные произведения, но мировая классика также присутствует. Предпочтение отдаётся драмам, комедиям, музыкальным спектаклям.

В декабре обновили азербайджанскую классику "Аршин мал алан". Сейчас она проходит на ура – аншлаг, аншлаг, аншлаг. Обновили и декорации, и костюмы. Пьеса заново зажила.

- Достаточно ли внимания уделяется в республике развитию национального театра?

- Министерство информации и культуры всегда идёт навстречу. Какие бы ты проблемы не поднимал, какие бы проекты не поднимал, в большинстве случаев они идут навстречу. Всегда помогают. К примеру, в 2018 году провели реконструкцию театра при поддержке государства. Сделали новый зал, оборудование приобрели, сцену, пол сделали. В 2023 году президент страны на Ассамблее народов Казахстана дал распоряжение выделить этническим театрам дополнительные средства на гастроли не только по регионам, но и за рубеж. Поддержка есть, она чувствуется. Темп работы министерства и театра изменился в разы. Сейчас мы всегда в тесном контакте находимся.

- Как планируете отмечать день рождения театра?

- Празднование мы запланировали на июнь. У нас есть ряд мероприятий. Это – фестиваль, детский конкурс, выпуск книги, нового спектакля. Над этим мы сейчас работаем. У нас в апреле планируется гастрольный тур по Турции совместно с международной организацией ТЮРКСОЙ при поддержке министерстве культуры и информации.

- Спасибо за интервью.