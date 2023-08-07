Обнаружено тело пропавшей в Кызылординской области девочки

7 августа в Кармакшинский районный ОП поступило сообщение от жителя села Турмаганбет о пропаже 7-летней дочери, передаёт BaigeNews.kz.

По словам отца, вечером 6 августа она вышла из дома и не вернулась. Родители и родственники девочки пытались найти ее самостоятельно. Однако после того, как поиски не дали результатов, они обратились в полицию.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам. В поисках пропавшей был задействован весь личный состав Кармакшинского РОП, сотрудники ДЧС, акимата района, волонтеры. В общей сложности более 60 человек. Также в поиске использовались два дрона.

Сегодня, 7 августа примерно в 13:00 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий на канале "Үбіс" обнаружен труп пропавшей девочки без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, девочка утонула в канале.

Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.