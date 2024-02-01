Обманувшего семью и друзей на 67 млн тенге мошенника задержали в Кокшетау

Мошенника, жертвами которого стали члены его семьи, родственники и друзья, задержали в Кокшетау. Полтора года мужчина находился в межгосударственном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2021 году фигурант обманул людей из своего близкого окружения, предложив внести деньги в качестве инвестиций. Взамен вкладчикам было обещано, что суммы увеличатся в процентном соотношении.

Среди обманутых оказались супруга, её родители, близкие друзья, одноклассники и знакомые. Всего за небольшой промежуток времени мошенник сумел обмануть девять человек на 67 миллионов 229 тысяч тенге. Полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

После поступления заявлений в полицию в 2022 году было начато досудебное расследование по фактам мошенничества, однако 27-летний подозреваемый скрылся. В июле того же года мужчина был объявлен в межгосударственный розыск.

31 января в Кокшетау сотрудниками полиции при координации Акмолинской областной прокуратуры в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий преступник задержан и водворён в ИВС. Расследование продолжается.





