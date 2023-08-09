Обманули своих родных и знакомых: аферисты "развели" казахстанцев на 340 миллионов тенге

Мошенников, обманувших своих знакомых и родственников на 340 миллионов тенге, осудили в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

От противоправных действий мошенников, в числе которых были сотрудники банков, пострадали 235 жителей мегаполиса и Туркестанской области.

Со слов заявителей, они оформили товарные и денежные кредиты по просьбе своих знакомых, друзей или дальних родственников. Злоумышленники убедили жертв, что от них требуется только подписание договора при получении займа, а дальнейшее погашение долга будет их заботой.

За оказанную "помощь" потерпевшим полагалось вознаграждение – 10-12% от одобренной суммы.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество". Оперативники задержали группу из 11 человек, двое из которых работали менеджерами в банках.

Общая сумма нанесенного ими ущерба составила почти 340 миллионов тенге. За совершенные преступления виновные осуждены от 3 до 5 лет.