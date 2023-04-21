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Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Сегодня, 20:55
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Сегодня, 20:55
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Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Обессиленного снежного барса нашли на пастбище в Алматинской области

Пастух нашёл снежного барса в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

"19 апреля в дежурную часть УП Райымбекского района поступило сообщение от жителя посёлка Сарыбастау. При выпасе скота он обнаружил ослабленную особь (нарушены двигательные функции задних лап) снежного барса", - сообщили в ведомстве.

На место выехали инспекторы РГКП "ПО "Охотзоопром", УП Райымбекского района, природоохранной полиции. Составлен акт.

20 апреля краснокнижное животное передали в Алматинский зоопарк.

 
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Сегодня, 20:55
163
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