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pixabay.com Сегодня, 10:43
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Фото: pixabay.com

Обеспечить стабильную доставку топлива на энергоисточники южных регионов поручили МИИР РК

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "НК "Қазақстан темір жолы" обеспечить стабильную доставку топлива на энергоисточники южных регионов. Такую задачу он поставил во время совещания в селекторном режиме по вопросам прохождения нынешнего отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

О проводимой работе доложили вице-министры энергетики Жандос Нурмагамбетов, индустрии и инфраструктурного развития — Еркебулан Даулбаев, заместители акимов Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.

"Текущий осенне-зимний период начат во всех регионах и проходит стабильно. На электростанциях страны завершен ремонт пяти энергоблоков, 42 котлов и 31 турбины, накоплено 4,3 миллиона тонн угля и 88 тысяч тонн мазута, что соответствует нормативам. Объекты социальной инфраструктуры и жилые дома к зиме в целом подготовлены. Создан необходимый запас топлива на автономных котельных", - говорится в сообщении.

Подводя итоги совещания, Роман Скляр поручил акиматам проводить работу по снижению дебиторской задолженности за коммунальные услуги и энергоисточников за поставленное топливо.

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#отопление #Правительство РК #МИИР #Южный Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:43
50
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