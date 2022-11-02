Обеспечить стабильную доставку топлива на энергоисточники южных регионов поручили МИИР РК

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Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "НК "Қазақстан темір жолы" обеспечить стабильную доставку топлива на энергоисточники южных регионов. Такую задачу он поставил во время совещания в селекторном режиме по вопросам прохождения нынешнего отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

О проводимой работе доложили вице-министры энергетики Жандос Нурмагамбетов, индустрии и инфраструктурного развития — Еркебулан Даулбаев, заместители акимов Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.