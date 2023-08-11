Обещали жилье по госпрограмме: квартирных мошенниц осудили в Талдыкоргане

Группу квартирных мошенников выявили и осудили в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Жетісу доказали причастность мошенников к 11 преступлениям в Талдыкоргане. Сумма ущерба составила более 53 млн тенге.

"В группу входили четыре женщины, 1974-1989 гг. рождения, действовавшие вкупе последние несколько лет. Согласно обвинительному заключению, горожанам обещали содействие в получении и приобретении квартир по госпрограмме, но и также в разрешении других проблемных вопросов", - говорится в сообщении.

За свои услуги мошенницы брали вознаграждение в иностранной и отечественной валюте, переводами и “налом”.

Следствие длилось несколько месяцев и в итоге все 4 подозреваемых оказались на скамье подсудимых. Суд учел раскаяние и наличие малолетних детей у каждой из обвиняемых, а также полное восстановление ущерба потерпевшим. Приговором суда одной из подсудимых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а трем другим по 3,5 года ограничения свободы.