"Обещал трудоустроить на вахту": мошенника задержали в Туркестанской области
Сегодня, 04:40
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Сегодня, 04:40Сегодня, 04:40
147Фото: BaigeNews.kz
Полицейские Туркестана установили мошенника, который, обещая трудоустроить на вахту, обманул 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Местный житель разместил в социальных сетях объявление о том, что "поможет трудоустроить на вахту", и завоевал доверие потерпевших. Полученные от доверчивых жителей Туркестанской области и города Шымкент деньги он перечислял на счета своих знакомых. Сумма причинённого ущерба составила 1,2 миллиона тенге.
Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Проводится досудебное расследование.
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