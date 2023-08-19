"Обещал трудоустроить на вахту": мошенника задержали в Туркестанской области

Полицейские Туркестана установили мошенника, который, обещая трудоустроить на вахту, обманул 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Местный житель разместил в социальных сетях объявление о том, что "поможет трудоустроить на вахту", и завоевал доверие потерпевших. Полученные от доверчивых жителей Туркестанской области и города Шымкент деньги он перечислял на счета своих знакомых. Сумма причинённого ущерба составила 1,2 миллиона тенге.

Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Проводится досудебное расследование.