  • 19 Августа, 06:06
  • BAIGENEWS
Почти в два раза подорожали книги и канцтовары в Казахстане
Смаилов потребовал оперативно завершить аудит на "АрселорМиттал Темиртау"
Авария на шахте "Казахстанская": ответственным может грозить до семи лет тюрьмы
Глава государства посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы
Лакшми Миттал знает о ЧП на принадлежащей ему шахте "Казахстанская
Избиение ребенка в центре Астаны: суд вынес решение
В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК
Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге
С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане
Продавцы авто смогут онлайн передать госномера новому владельцу
Житель Сарыагаша подарил своей жене почку
Еще один казахстанский клуб вылетел из еврокубков
Найдено тело второго горняка после ЧП на шахте в Темиртау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

"Обещал трудоустроить на вахту": мошенника задержали в Туркестанской области

Сегодня, 04:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 04:40
Сегодня, 04:40
147
Фото: BaigeNews.kz

Полицейские Туркестана установили мошенника, который, обещая трудоустроить на вахту, обманул 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Местный житель разместил в социальных сетях объявление о том, что "поможет трудоустроить на вахту", и завоевал доверие потерпевших. Полученные от доверчивых жителей Туркестанской области и города Шымкент деньги он перечислял на счета своих знакомых. Сумма причинённого ущерба составила 1,2 миллиона тенге.

Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Проводится досудебное расследование.

Самое читаемое

Наверх