Объем услуг в сфере IT растёт в Казахстане

За январь-декабрь 2023 года объём услуг, оказанных в сфере компьютерного программирования, а также консультационных и прочих сопутствующих услуг, составил 1,1 трлн тг, на 41,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom.

К слову, в аналогичном периоде прошлого года услуги в секторе выросли на 54,8% до 777,2 млрд тг.

Наибольший объём услуг в секторе пришёлся непосредственно на разработку программного обеспечения: 599 млрд тг, сразу на 60,3% больше в деньгах, чем годом ранее.

Далее идут консультационные и практические услуги в области информационных технологий (79,2 млрд тг, годовой рост — в 2,5 раза) и сопровождение программного обеспечения (72 млрд тг, плюс 86,7%).

В региональном разрезе больше всего услуг в IT-секторе оказали в Алматы: на сумму 579,3 млрд тг, на 52,2% больше, чем годом ранее.

На второй строчке расположилась Астана: 402,5 млрд тг, плюс 25,2% за год. Далее с заметным отрывом идут Карагандинская (17,3 млрд тг, плюс 0,7%), Западно-Казахстанская (16 млрд тг, годовой рост в 3,8 раза) и Костанайская (11,4 млрд тг, плюс 78,7%) области.

Меньше всего услуг в секторе оказано в Улытауской (192,1 млн тг), Туркестанской (542,1 млн тг) и Жетысуской (1,2 млрд тг) областях.