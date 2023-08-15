  • 15 Августа, 03:53
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Обчистили банкомат и попали на камеру жители Каскелена

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BaigeNews.kz Сегодня, 03:44
Сегодня, 03:44
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Фото: BaigeNews.kz

Подозреваемых в краже денег из банкомата задержали в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

14 августа в 13:42 в управление полиции Карасайского района обратилась гражданка А., заявив, что около 08:00 неизвестные в медицинских масках, подобрав ключи, из банкомата в селе Алмалыбак совершили кражу 12,8 миллиона тенге.

Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по части 4 статьи 188 УК РК (Кража). Подозреваемые граждане 25 и 24 лет являются жителями Каскелена. Они водворены в ИВС. Украденные деньги изъяты и приобщены к материалам дела. Проводятся необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок. Лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Видео: МВД РК

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