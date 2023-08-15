Обчистили банкомат и попали на камеру жители Каскелена

Подозреваемых в краже денег из банкомата задержали в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

14 августа в 13:42 в управление полиции Карасайского района обратилась гражданка А., заявив, что около 08:00 неизвестные в медицинских масках, подобрав ключи, из банкомата в селе Алмалыбак совершили кражу 12,8 миллиона тенге.

Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по части 4 статьи 188 УК РК (Кража). Подозреваемые граждане 25 и 24 лет являются жителями Каскелена. Они водворены в ИВС. Украденные деньги изъяты и приобщены к материалам дела. Проводятся необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок. Лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.