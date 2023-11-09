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Оба водителя погибли в ДТП в Павлодарской области

Сегодня, 10:13
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13
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Фото: Polisia.kz

Смертельное ДТП произошло на трассе Астана – Павлодар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что на автодороге Астана – Павлодар водитель Lada превысил скорость и въехал в КамАЗ. Водитель большегруза как раз стоял у задней части своего авто и проводил ремонтные работы, поэтому оказался зажатым между двух машин.

Оба водителя скончались на месте от полученных травм.

Несовершеннолетний пассажир Lada с травмами доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы. Автомашины водворены на штрафстоянку.

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