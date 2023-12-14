Об ограничениях на дорогах предупредили казахстанцев
Сегодня, 14:08
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Сегодня, 14:08Сегодня, 14:08
83Фото: Baigenews.kz
Ограничение действует только в ночное время.
В Минтранспорта обратились к казахстанцам в связи с дорожной ситуацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"В последние дни из-за ухудшения погодных условий на дорогах республиканского значения Казахстана вводились ограничения движения транспортных средств.
В частности, в северных регионах из-за сильных морозов, ограничивалось движение общественного транспорта и автомобилей на дизельном топливе", - сказал вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.
На сегодняшний день, по информации Минтранса, на севере страны погода стабилизировалась, поэтому ограничение действует только в ночное время, когда температура воздуха снижается. В дневное время проезд по дорогам обеспечен.