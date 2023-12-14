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Об ограничениях на дорогах предупредили казахстанцев

Сегодня, 14:08
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Baigenews.kz Сегодня, 14:08
Сегодня, 14:08
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Фото: Baigenews.kz

Ограничение действует только в ночное время.

В Минтранспорта обратились к казахстанцам в связи с дорожной ситуацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

 "В последние дни из-за ухудшения погодных условий на дорогах республиканского значения Казахстана вводились ограничения движения транспортных средств.

В частности, в северных регионах из-за сильных морозов, ограничивалось движение общественного транспорта и автомобилей на дизельном топливе", - сказал вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.

На сегодняшний день, по информации Минтранса, на севере страны погода стабилизировалась, поэтому ограничение действует только в ночное время, когда температура воздуха снижается. В дневное время проезд по дорогам обеспечен.

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