Об ограничениях на дорогах предупредили казахстанцев

Ограничение действует только в ночное время.

В Минтранспорта обратились к казахстанцам в связи с дорожной ситуацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"В последние дни из-за ухудшения погодных условий на дорогах республиканского значения Казахстана вводились ограничения движения транспортных средств. В частности, в северных регионах из-за сильных морозов, ограничивалось движение общественного транспорта и автомобилей на дизельном топливе", - сказал вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.

На сегодняшний день, по информации Минтранса, на севере страны погода стабилизировалась, поэтому ограничение действует только в ночное время, когда температура воздуха снижается. В дневное время проезд по дорогам обеспечен.