О внедрении упрощенного порядка оформления ДТП напомнили полицейские
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С 1 января 2024 года водители при мелких дорожно-транспортных происшествиях могут оформить страховой случай в упрощенном порядке без участия полиции и суда в специальном мобильном приложении “Европротокол”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С помощью приложения водители самостоятельно могут зафиксировать факт ДТП и подать заявку на возмещение материального ущерба в страховые компании. Есть обязательных три условия для оформления ДТП по “Европротоколу”:
- В ДТП участвуют только два транспортных средства;
- У водителей должна быть действующая страховка и отсутствие разногласий по поводу того, кто является виновником, а кто пострадавшим;
- В результате аварии не причинен вред здоровью, а сумма ущерба для автотранспорта не превышает 100 МРП, что составялет 369 тысяч тенге.
"Для оформления ДТП в упрощенном порядке необходимо скачать на мобильный телефон приложение “Европротокол”, пройти процедуру регистрации и вложить фото и видеоматериалы происшествия. При необходимости участники ДТП могут обратиться к ближайшим нарядам полиции, которые окажут содействие в использовании данного приложения. В чем преимущества “Европротокола”:
Первое. Водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно снизятся заторовые ситуации на дорогах.
Второе. По ДТП, оформленным в упрощенном порядке, водители не привлекаются к административной ответственности.
Третье. Сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур. Если ранее с момента составления протокола до получения страховых выплат могло пройти от 30 до 90 дней, то сейчас на получение страховой выплаты будет уходить всего порядка пяти дней.
В заключение хотелось бы призвать водителей соблюдать Правила дорожного движения и избегать совершения ДТП", – отметил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Куаныш Тлекбаев.
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