О внедрении упрощенного порядка оформления ДТП напомнили полицейские

С 1 января 2024 года водители при мелких дорожно-транспортных происшествиях могут оформить страховой случай в упрощенном порядке без участия полиции и суда в специальном мобильном приложении “Европротокол”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С помощью приложения водители самостоятельно могут зафиксировать факт ДТП и подать заявку на возмещение материального ущерба в страховые компании. Есть обязательных три условия для оформления ДТП по “Европротоколу”:

В ДТП участвуют только два транспортных средства;

У водителей должна быть действующая страховка и отсутствие разногласий по поводу того, кто является виновником, а кто пострадавшим;

В результате аварии не причинен вред здоровью, а сумма ущерба для автотранспорта не превышает 100 МРП, что составялет 369 тысяч тенге.