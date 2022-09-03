О создании рабочей группы по разработке Градостроительного кодекса сообщили в МИИР РК

Фото: пресс-служба МИИР РК

В целях разработки концептуально нового документа − Градостроительного кодекса − в МИИР РК создана рабочая группа, в состав которой вошли представители научных институтов и бизнес-сообщества. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Института законодательства и правовой информации РК на разработку Градостроительного кодекса потребуется 1,3 миллиарда тенге.

Так, будут созданы функциональные интерактивные карты земельных участков и схемы коммунальных сетей, в земельном кадастре карты участков промышленного назначения будут дополнены актуальными схемами транспортной и коммунальной инфраструктуры.

"На текущий момент уровень цифровизации инженерных сетей составляет 64,7 процента – 333 тысячи гектаров. В рамках национального проекта "Технологический рывок за счёт цифровизации, науки и инноваций" до 2024 года планируется оцифровать все инженерные сети, план на 2022 год – 75 процентов", − сообщил Ускенбаев.

Министр также сообщил, что будет создана нормативная база с внедрением единой градостроительной экспертизы градпроектов всех уровней с обязательным предоставлением данных субъектами естественных монополий по свободным мощностям и характеристикам инженерных сетей.