О состоянии здоровья эвакуированных сельчан Абайской области рассказали врачи

Фото: Альбина Халел

Для жителей Озёрского и Приреченского сельских округов Абайской области создали комфортные условия в специально-оборудованных пунктах. Однако многие пожилые испытывают серьёзные проблемы со здоровьем из-за перенесённого стресса. А вот дети, напротив, проводят свой досуг ярко и познавательно. Как проходят будни полутора сотен сельчан в эвакуации в материале корреспондента BaigeNews.kz.

На втором и пятом этаже общежития Электротехнического колледжа г. Семей разместили жителей Озёрского сельского округа из сёл Озёрки, Половинки и Талица. На третьем и 4-м этажах живут студенты, которые, сдав экзамены, понемногу уезжают на каникулы.

70 эвакуированных, из которых 24 ребёнка, обеспечены всем необходимым – еда, вода, постельные принадлежности, лекарства, и даже развлечения.

Так, руководство колледжа и общежития устроило для детей поездку в Биологический центр Семея. Многие дети посетили этот удивительный уголок флоры и фауны в первый раз. Волонтёры предоставили три автомобиля и сами организовали транспортировку малышей. Также частный развлекательный центр пригласил ребят в гости, взяв на себя всю логистику. Один из владельцев бани, находящейся в 200-х метрах от общежития, по просьбе руководства, открыл свои двери для всех желающих.

В Семее организовано 9 эвакуационных пунктов, рассчитанных на 800 человек. Три из них уже задействованы. В них размещено 150 человек из сёл Булак Приреченского сельского округа, Озёрки, Половинки и Талица.

"Первые эвакуированные приехали к нам 11 июня в обеденное время. Мы ждали их с 9-го числа, но до этого они располагались в общежитии строительного колледжа. Сейчас у нас живёт 70 сельчан, всего мы можем принять 100 человек. Три раза в день питание, есть душ, медицинский пункт, большая столовая. В свободное время жители сёл гуляют в окрестностях общежития", - рассказал заведующий общежитием Олжас Муратбекулы.

На протяжении двух часов съёмок и интервью, которые мы провели в общежитии, к воротам непрерывно подъезжали машины и привозили разную гуманитарную помощь. При нас в здание заносили мешки с овощами. Студенты всегда на подхвате – помогают расфасовать продукты, накрывают на стол, отзываются на просьбы сельчан.

"Мы стараемся записывать всех, кто привозит нам гуманитарку. Но иногда люди просто оставляют продукты и не называют своих имён. Благодаря доброте наших земляков, эвакуированные обеспечены всем, что нужно. Спонсорская помощь идёт большая", - пояснил Олжас Муртабекулы, принимая очередную партию груза от городского центра крови.

Житель села Озёрки Владимир Потапов передвигается с трудом. Подняться на два лестничных пролёта для него задача непростая. Поэтому руководство общежития организовало для мужчины и его супруги Надежды Котовой комнату на первом этаже.

Супругов эвакуировали дважды, как и всех, кто здесь находится.

"Девятого числа вечером мы приехали в город и два дня провели в общежитии Строительного колледжа. Вроде обстановка улучшилась и мы собрались домой. Доехали до Каштака и нас опять развернули в Семей. Сколько живём в своём селе, никогда ещё такого не было. Были небольшие возгорания, но их быстро тушили. А сейчас настоящий апокалипсис", - держась за сердце говорит Надежда Котова.

За сердце, голову, поясницу здесь держатся многие сельчане. По словам местного фельдшера Эльмиры Даутовой, на фоне стресса у эвакуированных осложнились хронические заболевания. А некоторые вообще впервые узнали о причине своих недомоганий благодаря осмотрам медработников.

"Обращений очень много, сейчас всех обследуем. Многие всю жизнь работали и не следили за своим здоровьем, не знали своего артериального давления. Вот, например, у одной женщины я выявила сильный варикоз нижних конечностей, вены распухли. Как медработник скажу, что ей требуется операция, но она не может себе это позволить из-за болезни дочери, у которой шизофрения. Вторая женщина страдает болезнью Паркинсона. За несколько часов у неё дважды поднялось давление", - рассказала фельдшер Электротехнического колледжа Эльмира Даутова.

Люди, находившиеся в опасной близости с огнём, не успели взять с собой лекарства. Поэтому по мере возможности медицинские работники обеспечивают сельчан медикаментами.

Калымжан Кенжалин страдает хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), ингалятор нужен ему постоянно. Пациенты с таким диагнозом должны дышать чистым воздухом, смог отягощает течение болезни.

"Это чудо, что дедушку привезли сюда. В условиях задымлённости людям с астмой оставаться нельзя", - заметила фельдшер.

Галина Колесник из села Талица переживает за своё имущество. Говорит, что огонь бушует совсем рядом с родным селом. По воспоминаниям её бабушки, деревня уже сгорала почти дотла 100 лет назад.

"Все 67 лет я прожила в Талице, но такого ни при мне, ни при моём отце, который работал в лесничестве, не было. Во время первой эвакуации 9 июня сын остался дома, присматривал за хозяйством. А 11-го тоже приехал сюда. Собаку отпустили, дверь в сарае открыли, скотину выпустили и оставили на произвол судьбы. Где они теперь пасутся, как их потом собирать? И останутся ли они живыми? Это же наш главный источник доходов. Кто нам восстановит это, если всё сгорит?", - сокрушается Галина Николаевна.

В эвакуации сейчас и жители Бородулихинского района. Жительница села Успенка Наталья Касеновая рассказала, что люди несколько раз возвращались домой, но их снова и снова просят покинуть село.

"Нам сказали, что теперь мы здесь до полной ликвидации огня будем. Очень хочется домой, а никак не могут потушить. Горит всё. У нас за огородом так и стоят машины целый день. Разгорается, затухнет, опять разгорится из-за ветра. Весь лес с нашей стороны и выгорел почти", - делится своими переживаниями Наталья Касеновая.

По данным заместителя акима области Абай Димитрия Гарикова, населённые пункты Озёрского сельского округа – Талица, Половинки и Каштак - не подвержены прямой угрозе возгорания, так как находятся вне лесного фонда, поэтому в данное время остаются в безопасности.

Днём 12 июня в сетях распространялась информация о том, что Талица уничтожена огнём. В оперативном штабе опровергли эту информацию и заявили, что ситуация находится под контролем.

Фото: Альбина Халел.