О состоянии водохранилищ рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации

В Казахстане продолжается сброс воды из водохранилищ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сброс воды из Каратомарского водохранилища Костанайской области составляет 3250 кубометров в секунду. Водохранилище наполнено на 99%, работает в транзитном режиме, возможно увеличение объёмов сброса. В самой Костанайской области продолжается половодье. Сотрудники министерства и акимата области сейчас совместно работают над пропуском воды", — сообщила официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева на брифинге республиканского информационного штаба.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 3820 кубометров воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 73,1 кубометр воды в секунду. Оба водохранилища наполнены на 100%. В Северо-Казахстанской области продолжается половодье.

Астанинское водохранилище в Акмолинской области перешло в транзитный режим, сейчас из него сбрасывается 400 кубометров воды в секунду, прибывает столько же. Из Селетинского водохранилища Акмолинской области сбрасывается 150 кубометров воды в секунду. Объект наполнен на 99,4%.

В Западно-Казахстанской области до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, в секунду там протекает 680 кубометров воды. По реке Дерколь уровень воды пошёл на спад. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья.

"По данным, которыми министр водных ресурсов и ирригации Нуржигитов обменивается с российскими коллегами, на сегодня сброс с Ириклинского гидроузла составляет 1680 кубометров в секунду, максимальная отметка была 4 апреля – 2600 кубометров в секунду. Сейчас работники министерства водных ресурсов и ирригации вместе с коллегами из акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей работают над очисткой русла реки Жайык от ледяного покрова и исключения заторов, для уменьшения подтоплений", — проинформировала спикер.

Приток к Актюбинскому водохранилищу на сегодня стабилизировался. Объект наполнен на 97%, сброс составляет 50 кубометров в секунду. Каргалинское водохранилище Актюбинской области работает в транзитном режиме. И сброс, и приток составляют 350 кубометров в секунду.

На водохранилищах Восточно-Казахстанской области пик паводка ожидается в начале следующей недели. Ожидаемый средний приток в Бухтарминское водохранилище составляет 1780-2720 миллионов кубометров, в Шульбинское водохранилище – 2380-3730 миллионов кубометров.

В связи с тем, что по реке Иртыш ожидается приток воды, работники водного министерства и акимата области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей принимают меры для наиболее безопасного пропуска воды и обеспечения безопасности жителей.

На водохранилищах Карагандинской области прошёл пик половодья, водохранилища переведены в транзитный режим, увеличение притоков не прогнозируется.

"На сегодня основные усилия направлены на обеспечение безопасной работы всех гидротехнических сооружений и водохранилищ для регулирования стока рек и пропуска паводковых вод. На всех водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства и ведётся ежечасный мониторинг водохозяйственной обстановки, ежечасно оперативные данные по сбросам с водохранилищ передаются в акиматы, ДЧС и оперштабы. За счет регулирования стока рек водохранилищами минимизирован риск подтопления населенных пунктов расположенных ниже створов водохранилищ Астаны и Карагандинской области", — отметила Молдир Абдуалиева.

Учитывая время постройки сооружений, а также нынешнюю ситуацию на Сергеевском, Петропавловском и Каратомарском водохранилищах, министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым инициирован запрет на передвижение большегрузных автомобилей через мостовой переход по гребню плотины этих водохранилищ.