О состоянии привитых просроченной вакциной детей рассказали врачи в Павлодаре

"В адрес департамента направлена информация областной прокуратуры о том, что "срок годности введённой вакцины Пентаксим (серия W0A971M) истёк 31 октября 2023 года. Согласно информационной системе КМИС Damumed, данная вакцина использована 6 ноября 2023 года. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что бумажных журналов вакцинации в поликлинике не ведётся, иных документов, опровергающих использование данной вакцины, не имеется. Акты об уничтожении данного препарата также отсутствуют.", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.