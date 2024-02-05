О состоянии привитых просроченной вакциной детей рассказали врачи в Павлодаре

Ситуацию с поступившим в павлодарские поликлиники препаратом "Пентаксим" с истёкшим сроком годности прокомментировали в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Вакцину медсестра поставила годовалому и трёхлетнему малышам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Факт выявлен специалистами областной прокуратуры.
Просроченным препаратом детей привили в павлодарской поликлинике ТОО "Viamedis Pavlodar".
"В адрес департамента направлена информация областной прокуратуры о том, что "срок годности введённой вакцины Пентаксим (серия W0A971M) истёк 31 октября 2023 года. Согласно информационной системе КМИС Damumed, данная вакцина использована 6 ноября 2023 года. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что бумажных журналов вакцинации в поликлинике не ведётся, иных документов, опровергающих использование данной вакцины, не имеется. Акты об уничтожении данного препарата также отсутствуют.", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.
Медсестру, ставившую прививки, оштрафовали.
"При осуществлении наблюдения в поствакциональном периоде, у детей побочных реакций не выявлено", - прокомментировали в департаменте.
Проверки медицинских организаций продолжаются.
Ранее сообщалось о том, что прокуроры выявили в Павлодарской области факты нерационального использования свыше 9,5 тысяч вакцин на сумму более 21 миллиона тенге.