О состоянии фауны при лесном пожаре в области Абай сообщили в Минэкологии

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

В Минэкологии РК признались, что не имеют данных о состоянии фауны при лесном пожаре в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент нет конкретных данных о гибели диких животных в результате лесного пожара в области Абай. Полная оценка ущерба для биоразнообразия области будет проведена только после ликвидации пожара", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Информация о состоянии и сохранности популяций будет предоставлена после завершения противопожарных операций и оценки последствий ЧС.