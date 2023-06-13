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  • О состоянии фауны при лесном пожаре в области Абай сообщили в Минэкологии
пресс-служба Минэкологии РК Сегодня, 19:51
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Сегодня, 19:51
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Фото: пресс-служба Минэкологии РК

О состоянии фауны при лесном пожаре в области Абай сообщили в Минэкологии

В Минэкологии РК признались, что не имеют данных о состоянии фауны при лесном пожаре в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент нет конкретных данных о гибели диких животных в результате лесного пожара в области Абай. Полная оценка ущерба для биоразнообразия области будет проведена только после ликвидации пожара", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Информация о состоянии и сохранности популяций будет предоставлена после завершения противопожарных операций и оценки последствий ЧС.

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Сегодня, 19:51
317
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