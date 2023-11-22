О снижении преступности в Казахстане доложил Токаеву глава МВД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ержан Саденов доложил о сохраняющейся динамике снижения преступности: количество убийств сократилось на 20%, краж – на 28%, разбоев – на 32%; сообщил о снижении числа грабежей, хулиганства, скотокрадства, причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений, в том числе в семейно-бытовой сфере.

Она также представил информацию о работе по формированию "нулевой терпимости" к правонарушениям, реализации "неотвратимости наказания" за совершение правонарушений и преступлений, обеспечению дорожной безопасности.

Саденов рассказал президенту о выявлении 8 млн 500 тысяч правонарушений, что на один миллион больше, чем в прошлом году. За совершённые правонарушения наложено административных штрафов на 90 млрд тенге, взыскано 71 млрд тенге.

Министр проинформировал о принимаемых мерах по совершенствованию работы органов внутренних дел, в том числе проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников.

В завершение глава государства дал ряд поручений по обеспечению принципа "Закон и Порядок". Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.