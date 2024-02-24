О ситуации в Майкаине после аварии на трубопроводе рассказали в акимате

В посёлке Майкаин Павлодарской области, где накануне было принято решение объявить режим ЧС техногенного характера, прошло заседание оперативного штаба, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима области, заседание прошло под председательством главы региона Асаина Байханова.

"Работы на трубопроводе подачи холодного водоснабжения d 1020 мм продолжаются. Всего задействованы 119 человек и 48 единиц специализированной техники. Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производиться отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами. Подача водоснабжения в посёлке Майкаин ведется на пониженном давлении. Среднее потребление воды - 250 кубометров в сутки. В резервуарах стабильно имеется суточный запас воды. Обеспечивается постоянное пополнение резервуара. В данных работах задействованы 10 единиц техники", — сообщили в акимате.

Напомним, повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения в поселок Майкаин выявили 21 февраля.

23 февраля акимат Баянаульского района на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принял решение объявить о чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории посёлка.