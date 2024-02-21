Авария на трубопроводе произошла в посёлке Майкаин

21 февраля 2024 года выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения в поселок Майкаин Баянаульского района Павлодарской области. Участок повреждения находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП "Горводоканал г.Экибастуз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области.

"Работы по выявлению и устранению причины повреждения проводятся силами ГКП "Горводоканал г. Экибастуз". На месте организован оперативный штаб, где находятся глава региона Асаин Байханов, акимы города Экибастуз и Баянаульского района, а также начальник ДЧС области", - говорится в сообщении.

В ремонтных работах задействованы 30 человек и 10 единиц специализированной техники. Также на месте работают специалисты ДЧС Павлодарской области и АО "Майкаинзолото".