  • 21 Февраля, 11:08
  • BAIGENEWS

Авария на трубопроводе произошла в посёлке Майкаин

Сегодня, 10:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
aif.ru Сегодня, 10:05
Сегодня, 10:05
135
Фото: aif.ru

21 февраля 2024 года выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения в поселок Майкаин Баянаульского района Павлодарской области. Участок повреждения находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП "Горводоканал г.Экибастуз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области.

"Работы по выявлению и устранению причины повреждения проводятся силами ГКП "Горводоканал г. Экибастуз". На месте организован оперативный штаб, где находятся глава региона Асаин Байханов, акимы города Экибастуз и Баянаульского района, а также начальник ДЧС области", - говорится в сообщении.

В ремонтных работах задействованы 30 человек и 10 единиц специализированной техники. Также на месте работают специалисты ДЧС Павлодарской области и АО "Майкаинзолото".

"Отключение потребителей – жителей поселка Майкаин не производилось. Подача водоснабжения ведется на пониженном давлении. Полная подача будет возобновлена после устранения выявленного повреждения", - отметили  в акимате.

Самое читаемое

Наверх