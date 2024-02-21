Авария на трубопроводе произошла в посёлке Майкаин
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21 февраля 2024 года выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения в поселок Майкаин Баянаульского района Павлодарской области. Участок повреждения находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП "Горводоканал г.Экибастуз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области.
"Работы по выявлению и устранению причины повреждения проводятся силами ГКП "Горводоканал г. Экибастуз". На месте организован оперативный штаб, где находятся глава региона Асаин Байханов, акимы города Экибастуз и Баянаульского района, а также начальник ДЧС области", - говорится в сообщении.
В ремонтных работах задействованы 30 человек и 10 единиц специализированной техники. Также на месте работают специалисты ДЧС Павлодарской области и АО "Майкаинзолото".
"Отключение потребителей – жителей поселка Майкаин не производилось. Подача водоснабжения ведется на пониженном давлении. Полная подача будет возобновлена после устранения выявленного повреждения", - отметили в акимате.
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