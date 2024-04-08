О ситуации на Астанинском контррегуляторе сообщили в Минводы

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров сообщил о ситуации на Астанинском контррегуляторе, передаёт BaigeNews.kz.

"Объём контррегулятора составляет 450 млн кубометров. На сегодня имеется объем 144 млн. Сброс составляет 30 кубометров в секунду. Данный сброс воды проходит через город и дальше вниз по течению. Контррегулятор предназначен для пропуска паводковых вод через Астану без подтоплений. Сейчас ситуация стабильная, приточность составляет 249 кубов в секунду.

Ситуация на контроле, никакого риска подтопления города нет", - сказал он.