О самочувствии короля Великобритании рассказала его жена

Король Великобритании Карл III, у которого диагностировали рак, чувствует себя хорошо, рассказала его супруга королева Камилла. Об этом сообщает телеканал "МИР 24″, передаёт BaigeNews.kz.

"Он очень хорошо себя чувствует, учитывая обстоятельства. Он очень тронут всеми письмами и сообщениями от людей, которые приходят ему отовсюду. Это очень ободряет", — поделилась супруга монарха во время посещения концерта в соборе Солсбери.

Карлу III диагностировали онкологическое заболевание, когда он прошёл стационарное лечение из-за увеличенной простаты. В Букингемском дворце добавили, что у короля нет рака простаты, но не уточнили, о каком именно виде онкологического заболевания шла речь, пишет Sky News.

Король приступил к лечению, на время которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.